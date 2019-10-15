Taleplerde yoğunluk yaşanıyor! Bankalardan üst üste kredi faiz indirimi! Ziraat, TEB, Halkbank kredi faiz oranı

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kamu bankaları tarafından kredi faiz indirimleri başlatıldı. Kamu bankalarına özel bankaların da katılması vatandaşların yüzünü güldürdü. Kamu ve özel bankaların indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Uzmanlar talep artışının giderek artacağını belirtirken vatandaşlar bankalardaki güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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