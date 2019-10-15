Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.10.2019 21:41
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 21:41

Taleplerde yoğunluk yaşanıyor! Bankalardan üst üste kredi faiz indirimi! Ziraat, TEB, Halkbank kredi faiz oranı

Kredi taleplerinde artış yaşanırken ev ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş bankaların tekliflerini inceliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre son dönemlerde kredi taleplerinde artış yaşanıyor. Bu artışın giderek artış göstereceği tahmin edilirken kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi faiz oranlarındaki son durum hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ziraat, TEB, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte banka banka faiz oranlarındaki son durum...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte kamu bankaları tarafından kredi faiz indirimleri başlatıldı. Kamu bankalarına özel bankaların da katılması vatandaşların yüzünü güldürdü. Kamu ve özel bankaların indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Uzmanlar talep artışının giderek artacağını belirtirken vatandaşlar bankalardaki güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

Diğer bankalar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTaleplerde yoğunluk yaşanıyor! Bankalardan üst üste kredi faiz indirimi! Ziraat, TEB, Halkbank kredi faiz oranı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri