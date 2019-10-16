Asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaş gözünü asgari ücret zammına çevirmiş durumda. 2020 yılında yapılacak zam Ocak ayında geçerli olacak. Asgari ücret zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. AGİ zammı da bu tarihte kesinlik kazanmış olacak.

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