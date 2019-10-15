Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflamasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı ayrılıp ayrılmayacağının belirleneceği zirve öncesi yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba günü gram altın 281,17 liradan alınırken, 281,23 liradan satılıyor.