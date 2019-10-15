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  • 16.10.2019 07:23
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 07:23

son durum: 16 Ekim 22 ayar bilezik, gram, çeyrek ne kadar?

son dakika... ABD ile Çin arasında geçen hafta anlaşmanın ilk aşamasının tamamlandığı haberlerine rağmen süregelen ticaret görüşmelerinde anlaşma olasılığının zayıflamasına paralel olarak altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, bugün , gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Ekim ...

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Altın fiyatları, ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklentilerinin zayıflamasına karşın, yatırımcıların bu haftaki görüşmeler sonrasında Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden anlaşmalı ayrılıp ayrılmayacağının belirleneceği zirve öncesi yatay seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

16 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

16 Ekim Çarşamba günü gram altın 281,17 liradan alınırken, 281,23 liradan satılıyor.

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