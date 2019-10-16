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  • 16.10.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 09:24

'dan banka hisselerine açığa satış yasağı

, BIST-nde yer alan Akbank, , , , TSKB, Vakıfbank ve hisselerine bugünden geçerli olmak üzere açığa satış yasağı getirdi. Borsa 'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yasağın geçici olduğu ifade edildi ancak ne kadar süreceği belirtilmedi.

Borsa İstanbul'dan flaş hamle
AŞ, BIST dahilindeki banka hisselerinde bugünden itibaren geçici olarak açığa satışın yasaklandığını bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan duyuruya göre, Borsa AŞ Genel Müdürlüğünce, BIST 30 Endeksi dahilinde olan Akbank (AKBNK.E), (GARAN.E), (HALKB.E), (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), VakıfBank (VAKBN.E) ve (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış yasağı getirildi.

Açığa satış, pay piyasalarında, hisse fiyatlarının yükselişi yerine düşüşünden kazanç elde etmek isteyen yatırımcıların, sahip olmadıkları hisse senedini ödünç almak kaydıyla satması anlamına geliyor.

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