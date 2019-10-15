Kamu bankaları peş peşe faiz indirimi yapıyor. Bu bağlamda özel bankalar da indirime gidiyor. Kredi faizlerindeki indirim rüzgarı devam ediyor. Vatandaşların kira öder gibi taksit ödemesi amaçlanıyor. Konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Son dakika gelen faiz indirimi haberine göre ise, bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Yapıkredi bankası vatandaşların yüzünü güldürdü ve kredi faiz oranlarını 1.26'dan 1.17 seviyelerine indirdi. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 15 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

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