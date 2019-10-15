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  • 15.10.2019 10:19
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:19

Son dakika faiz indirim müjdesi! Bir daha faizleri indirdi! İşte 15 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranlarında yapılan indirimler piyasaya adeta doping etkisi yaptı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri nın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Bu bağlamda bir banka daha kredi faiz oranlarında indirime gitti. İşte 15 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

Faiz indirim müjdesi! Bir banka daha faizleri indirdi!

Kamu bankaları peş peşe faiz indirimi yapıyor. Bu bağlamda özel bankalar da indirime gidiyor. Kredi faizlerindeki indirim rüzgarı devam ediyor. Vatandaşların kira öder gibi taksit ödemesi amaçlanıyor. Konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Son dakika gelen faiz indirimi haberine göre ise, bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Yapıkredi bankası vatandaşların yüzünü güldürdü ve kredi faiz oranlarını 1.26'dan 1.17 seviyelerine indirdi. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 15 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

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