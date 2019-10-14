Yeni haftaya başladığımız şu günde vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda bankalarda bir birleri ile yarış içine girdiler. En uygun kredi faizi veren banka duruma göre değişiyor. Özel bankalar arasında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.17 ile Akbank ve Türkiye İş Bankası tarafından uygulanıyor.

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