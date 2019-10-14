Taşıt kredilerinde bankaların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşma sonrasında satışlar arttı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Anlaşmaya son olarak Toyota ve Mercedes'te katıldı.

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