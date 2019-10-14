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  • 15.10.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 10:23

araç (taşıt) kredisi oranları taksit hesaplama!

Binek araçlarında , Honda, Hyundai, ve ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC anlaşmalı firmaları olarak 1 Ekim ile 31 Aralık dönemindeki kampanyaya katıldı. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak ve firmaları ile işbirliğine gidildi.

0.49-0.69 faizle alınacak otomobiller!

Taşıt kredilerinde bankaların otomobil firmaları ile yaptığı anlaşma sonrasında satışlar arttı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için 50 bin tl ile 120 bin lira arası çekilecek kredilerde yüzde 0.49 ila 0.69 arası faiz alınacak. Anlaşmaya son olarak Toyota ve Mercedes'te katıldı.

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