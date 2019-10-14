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  • 14.10.2019 10:03
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 10:19

Son dakika haberi! Ağustos ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

(),ağustos ayı ni açıkaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6, imalat sanayi sektörü endeksi %3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,4 azaldı.

Ağustos ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

(),ağustos ayı ni açıkaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.


SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,8 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

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