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3 yıllık Yeni Ekonomi Programı ile emeklilerin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. TOKİ tarafından 3 yıllık dönemdesosyal konut inşa edilecek.