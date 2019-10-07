Hükümet; 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı ile emeklilerin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. TOKİ tarafından 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edilecek.
- Ekonomi
- 07.10.2019
- Gazete
TOKİ'den 250 bin ev müjdesi! Emeklilere %25 kontenjan ayrıldı...
TOKİ, 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelendirilen konutlarda emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, "İkinci Bahar kampanyası ile uygun fiyat ve taksitlerle emeklilerimize özel uygulamalar hayata geçirdik" dedi.
Hükümet; 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı ile emeklilerin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. TOKİ tarafından 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edilecek.
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