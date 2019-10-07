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'den 250 bin ev müjdesi! Emeklilere %25 kontenjan ayrıldı...

, 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projelendirilen konutlarda emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek, " kampanyası ile uygun fiyat ve taksitlerle emeklilerimize özel uygulamalar hayata geçirdik" dedi.



Hükümet; 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı ile emeklilerin refah düzeyini yükseltmek, tamamlayıcı emeklilikle ikinci gelir kapısı açmak ve konut sahibi olmalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber edecek. TOKİ tarafından 3 yıllık dönemde 250 bin sosyal konut inşa edilecek.

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