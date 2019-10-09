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  • 10.10.2019 08:56
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:34

'den dar gelirliye fırsat! En az, en uygun taksitle evler

İdaresi tarafından yapılan konutlarla her yıl on binlerce vatandaş ev sahibi oluyor. Uygun fiyatlarla tarafından satışa sunulan konutlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak yakın bir süreçte 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler açıklanmıştı.

TOKİ'den dar gelirliye fırsat! En az 339 TL taksitle...

TOKİ'den dar gelirliye fırsat üstüne fırsat geliyor. Bu bağlamda dar gelirli için 339 lira taksitle Ekim ayı ev şartları açıklandı. TOKİ konutlarında özellikle yaşlılara ayrıcalık tanıyor. TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor.

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Erkan Erkan

Hayalimdeki ev

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır3
cevapla 11.10.2019 16:11
Nursel Sayilmis Nursel Sayilmis

Lütfen birasda yutdisinda yasayanlarida düsünün Tesekkür.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır3
cevapla 11.10.2019 15:47
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