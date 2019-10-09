TOKİ'den dar gelirliye fırsat üstüne fırsat geliyor. Bu bağlamda dar gelirli için 339 lira taksitle Ekim ayı ev şartları açıklandı. TOKİ konutlarında özellikle yaşlılara ayrıcalık tanıyor. TOKİ'nin yaptığı konutların yüzde 25'i emeklilere ayrılıyor. TOKİ'nin alt gelir grubuna yönelik satışa çıkardığı konutlardan yararlanabiliyor.
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Hayalimdeki ev
Lütfen birasda yutdisinda yasayanlarida düsünün Tesekkür.
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