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  • 14.10.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 12:10

'de iş emekliliği ve nedir?

: 'de gelişmeler yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Bu üç yöntemin nasıl olacağı merak ediliyor.

EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?

Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT haberleri her zaman olduğu gibi önce takvim.com.tr'de yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur.

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Asgari &#252;cretli Asgari ücretli

1997 sigorta girişim yaş 39 ve 4228 günüm var erken emekli olma şansım var mi?

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 09:22
Bahar Bahar

22/08/1992 girisliyim 40 yasindayim normal şartlarda 49 yaşında emekli olabilirim günlerim ve yirmi yıl doldu peki erken emeklilik eyt kabul edilirse ki inşallah edilir emekli olabilir miyim allah devletimiz ve milletimiz için hayırlısını ihsan eylesin

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evet0
hayır0
cevapla 17.10.2019 01:03
Song&#252;l Soydaş Songül Soydaş

YAŞ 49 PRİM 4700 ILK GIRIS 1994 NE ZAMAN EMEKLI OLURUM LÜTFEN YAZIN

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evet21
hayır15
cevapla 14.10.2019 14:54
Erkan g&#246;k&#231;e Erkan gökçe

Ekim 92 girişliyim 4501 günüm var. Erkeğim 1967 doğumluyum eyt cıkarsa emekli olabilir miyim?

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evet45
hayır36
cevapla 14.10.2019 13:07
Necati y&#252;ce Necati yüce

26 yilllik devlet memuruyum yasa takildigim için emekli olamıyorum hiç olmazsa çalışmadan yaş hadfimi bekleye bileyim yaş sınırını doldurunca maaş ve ikramiyemi versinler başka birşey istemiyorum ne olur bir düzenleme yeter Necati

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evet47
hayır12
cevapla 13.10.2019 20:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

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