Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT haberleri her zaman olduğu gibi önce takvim.com.tr'de yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur.
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1997 sigorta girişim yaş 39 ve 4228 günüm var erken emekli olma şansım var mi?
22/08/1992 girisliyim 40 yasindayim normal şartlarda 49 yaşında emekli olabilirim günlerim ve yirmi yıl doldu peki erken emeklilik eyt kabul edilirse ki inşallah edilir emekli olabilir miyim allah devletimiz ve milletimiz için hayırlısını ihsan eylesin
YAŞ 49 PRİM 4700 ILK GIRIS 1994 NE ZAMAN EMEKLI OLURUM LÜTFEN YAZIN
Ekim 92 girişliyim 4501 günüm var. Erkeğim 1967 doğumluyum eyt cıkarsa emekli olabilir miyim?
26 yilllik devlet memuruyum yasa takildigim için emekli olamıyorum hiç olmazsa çalışmadan yaş hadfimi bekleye bileyim yaş sınırını doldurunca maaş ve ikramiyemi versinler başka birşey istemiyorum ne olur bir düzenleme yeter Necati
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