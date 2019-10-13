Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.10.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 16:44

ve Bağkur emeklisine zam! İşte miktarı

ların milyonlarca emekliye sunduğu teklifleri, emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahhüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Aynı zamanda bankaların emeklilere sunduğu avantajlardan da faydalanabiliyor.

SSK ve Bağkur emeklisine zam! İşte miktarı

Emekli ek ödeme ücretleri ve SSK SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda her zaman emeklinin refahı için çalışma yapan Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşları arasındaki uçurumun kalkmasını istedi. Bu istek SSK SSK ve Bağkur emeklisi için büyük ses getirdi. Bu arada milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
şaban kara şaban kara

askerlerimiz bizim canımız vatanımızı koruyor bu vatan ve millet elele birlik ve beraberlik ve vatan ve liderimize sahip çıkalım çünkü türkiye öyle bir tasarıf edilmiyecek allahımızın izniyle büyük imkanlara sahiptir sen bu vatan evladıysan askerimiz vatanmızın milletimiz yanındayız bu düşüncenin tersi nankörlük hainliktir cenabı allah askerlerimize muvaffakiyetler başarılar nasip etsin inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır3
cevapla 14.10.2019 11:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSSK ve Bağkur emeklisine zam! İşte miktarı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri