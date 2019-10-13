SSK ve Bağkur emeklisine zam! İşte miktarı

Emekli ek ödeme ücretleri ve SSK SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zamları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda her zaman emeklinin refahı için çalışma yapan Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşları arasındaki uçurumun kalkmasını istedi. Bu istek SSK SSK ve Bağkur emeklisi için büyük ses getirdi. Bu arada milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor.
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askerlerimiz bizim canımız vatanımızı koruyor bu vatan ve millet elele birlik ve beraberlik ve vatan ve liderimize sahip çıkalım çünkü türkiye öyle bir tasarıf edilmiyecek allahımızın izniyle büyük imkanlara sahiptir sen bu vatan evladıysan askerimiz vatanmızın milletimiz yanındayız bu düşüncenin tersi nankörlük hainliktir cenabı allah askerlerimize muvaffakiyetler başarılar nasip etsin inşallah
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