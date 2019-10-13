2019 yılı MSB personel alım ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay ve subay alımı yapılacak. Bakanlık tarafından yapılacak olan alımlar hayalindeki mesleği icra etmek isteyenlerin gündeminde yer alırken son yayımlanan ilanlar merak konusu oldu. Muvazzaf subay alımı yapılacak.

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