Çalışan anne maaşları miktarları ne kadar? Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları nasıl başvuru yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Delegasyonu, "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirecek. Bu bağlamda çalışan annelere aylık olarak maddi destek yapılabilecek. Yapılan haberler sonucunda çalışan annelere ne kadar maaş verileceği ve söz konusu maddi desteğin nasıl alınabileceği araştırılıyor. Detaylar haberimizde... Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Projeden 0-60 aylık çocuklarını Bakanlığımız ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşe, anaokuluna veya gündüz bakımevine gönderen ve sigortalı işçi statüsünde çalışan anneler yararlanacak.

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