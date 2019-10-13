Çalışan anne maaşları miktarları ne kadar? Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları nasıl başvuru yapılır?

Çalışan anneler için büyük müjde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına maddi destek verecek. Projeye ön kayıtlar 15 Ekim Salı günü saat 14.00'ten itibaren internet üzerinden (www.sgkkurumsalcocukbakımı.org) e-devlet şifresiyle yapılabilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. İşte 2019 Aile Bakanlığı çalışan anne maaşları!
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Bende çalışan anneyim bakacak kimsem yok neden çalışan annelere yok onlarda mağdur bazı annelerimiz bu yüzden işi bırakmak zorun da kalıyor çalışan anneler içinde kreş parası bakıcı parası talep ediyoruz.
acaba altı yaş üstü olan çocuklara yokmu bu yardım kadın halimle ben çalışıyorum eşim kalpten yüzde yetmiş rahatsız aydinlairsaniz sevinirim
Bende çalışan bi anneyim ve variyeli bi işte çalışıyorum çocuğumu bırakacak kimsem yok
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