Banka faizlerinde vatandaşın yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Ev ve araba almak isteyenler Vakıfbank, Ziraat, Halkbank TEB faiz oranlarını yakından takip ediyor. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu.

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