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  • 13.10.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 11:07

, 7 ilde 10 bin 250 kadına aylık 650 lira destek verileceğini açıkladı

Aile, Çalışma ve Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira sağlanacak" dedi.

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