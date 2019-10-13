Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 ilde 0-60 aylık çocuk sahibi sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına 24 ay boyunca aylık 650 lira mali destek sağlanacak" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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