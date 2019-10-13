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  • 14.10.2019 07:07
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 07:07

son dakika yükselişte! 14 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

kuru şu dakikalarda ne kadar? Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından dolarda dalgalı seyir devam ediyor. Dolar/TL, 14 Ekim sabahına 5,8938 seviyesinde başladı. Yatırımcılar piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 14 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta kapanışında dolar kuru gün içi likit piyasada en son 19 Haziran'da gördüğü 5.90 seviyesine yakın seyretti. Dolar en düşük 5.8233 lira ve en yüksek 5.8831 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında işlem görmüştü. Kur, yeni haftaya yüzde 0,22 yükselişle 5,8938 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 14 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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