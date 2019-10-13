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  • 13.10.2019 11:06
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 11:20

4 dan indirim kararı! Ev almak daha kolay vatandaşlar bankaya koştu! Son dakika kredi faiz oranları haberi!

Kredi oranlarında indirim tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda 4 özel kredi faiz oranlarında indirime gitti. , , , Yapkredi faiz oranlarını düşürdü ve vatandaşları mutlu etti. Bu bağlamda ev almak her geçen gün kolaylaşıyor. İndirimlerin yaşanmasıyla birlikte evlere talep patlaması yaşandı. Bu nedenle vatandaşların kredi çekimlerinde uygulanan faiz oranları çok daha düşük seviyelere inmeye başladı. Hatta kredi türüne göre vatandaşların bankalardan alacakları kredilerde güncel kredi faiz oranları %1' in altına bile düştü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte son dakika kredi faiz oranları haberi ve detayları

4 bankadan faiz indirim kararı! Ev almak artık daha kolay!

Kamu ve özel bankalar tarafından son günlerce ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi güncel kredi faiz oranları için indirim duyuruları yapılıyor. Peki son indirimler ardından bankaların sundukları kredi hizmetlerinde güncel kredi faiz oranları ne oldu? İşte Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir.

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