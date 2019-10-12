Kredi taleplerindeki peş peşe indirimlerle birlikte ev ve araba alacak olanlar bankalara akın etti. Uzmanlar kredi taleplerinde artış yaşandığını belirtirken bu talebin giderek artacağını söylüyor. Bu kapsamda kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte Ziraat Bankası, TEB, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları...
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25
Diğer bankalar için bir sonraki sayfaya geçiniz...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.