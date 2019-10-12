Kredi taleplerindeki peş peşe indirimlerle birlikte ev ve araba alacak olanlar bankalara akın etti. Uzmanlar kredi taleplerinde artış yaşandığını belirtirken bu talebin giderek artacağını söylüyor. Bu kapsamda kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte Ziraat Bankası, TEB, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

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