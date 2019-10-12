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  • 12.10.2019 16:40
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 16:40

Kredilere yoğun talep! Faizlerde düşüş devam ediyor! Ziraat, TEB, Halkbank ve Vakıfbank

Ev ve kredi alma düşüncesi olan yüz binlerce kişi ndaki son durumu merak ediyor. Son olarak kamu bankaların öncülüğünde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirime özel bankalar da katıldı. Bankaların indirim kararlarıyla birlikte bankaların kredilerine talep yoğunluğu yaşanıyor. Uzmanlar talep artışının giderek artacağını belirtirken vatandaşlar bankalardaki güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Halkbank ve nda son durum nedir? İşte bankaların faiz oranları...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte faiz oranları

Kredi taleplerindeki peş peşe indirimlerle birlikte ev ve araba alacak olanlar bankalara akın etti. Uzmanlar kredi taleplerinde artış yaşandığını belirtirken bu talebin giderek artacağını söylüyor. Bu kapsamda kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte Ziraat Bankası, TEB, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.25

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