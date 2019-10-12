12 Ekim kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasının ardından kamu bankalarının öncülüğünde özel bankalardan faiz indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen indirim haberlerinin ardından kredi kullanmak isteyen vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 12 Ekim TEB, İş Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

12 Ekim tarihli diğer bankaların kredi faiz oranları için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...