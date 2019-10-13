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  • 13.10.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 10:16

'de son dakika! ? ?

yasası ile ilgili milyonların gözü kulağı yaşanan gelişmelerde. EYT yasası Meclis'in açıklamasından sonra en fazla konuşulan konular arasına girmişti. EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın uzun süredir araştırdığı sorular gündemdeki sıcaklığını koruyor. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yaptı. yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte EYT ile ilgili son durum...

EYT'de son dakika gelişmesi! O açıklama...

EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 13 Ekim EYT ile ilgili son durum... Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte böyle büyük bir sayıdaki kişini aniden emekliliğinin devlete ciddi bir yük oluşturacağı belirtiliyor. Ak Parti tarafından hem devlet hem de EYT'liler açısından en uygun koşulları sağlayacak EYT şartları ile kanun teklifinin hazırlanması ve Meclis'te görüşmelere başlanması için hummalı bir çalışma yürütülmeye başlandı.

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