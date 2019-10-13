EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT yasası çıkacak mı? İşte 13 Ekim EYT ile ilgili son durum... Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. Türkiye genelinde 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren EYT son dakika gelişmeleri çerçevesinde, henüz Meclis gündemine taşınmış olmasa da kanun görüşmeleri için ön hazırlığın yapıldığı belirtiliyor. 6 milyonu aşkın vatandaşı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasıyla birlikte böyle büyük bir sayıdaki kişini aniden emekliliğinin devlete ciddi bir yük oluşturacağı belirtiliyor. Ak Parti tarafından hem devlet hem de EYT'liler açısından en uygun koşulları sağlayacak EYT şartları ile kanun teklifinin hazırlanması ve Meclis'te görüşmelere başlanması için hummalı bir çalışma yürütülmeye başlandı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ