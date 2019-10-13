Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda emeklilik yaşı ve hangi tarihte emekli olabileceklerini internette araştırıyor. Emeklilik yaşı için 4A-4B-4C hesaplama yöntemleri kullanılıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama nasıl yapılır? İşte erken emekli olma şartları

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