Emekli olmak için prim ödeyen ancak bazı durumlar nedeniyle emekliliğe hak kazanamayanlar, ödedikleri tüm primleri toplu olarak geri alabiliyor. Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! Çalışanlar ya da emekli olamayanlar isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Prim paralarını alma yollarını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilir. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ