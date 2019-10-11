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  • 11.10.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 17:38

Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! 'dan o paraları geri alabilirsiniz

Emekli olmak için zorunlu şartları yerine getirenler ömür boyu maaş ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle primlerini ödeyemeyenler tüm ödedikleri primleri geri alabiliyor. Primleri ödemelerini geri almak için, lı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olunması gerekiyor. Kendine ait bir işte çalışmamak (Bağ-Kurlu olmamak). Vefat ettiyse ailesine ölüm aylığı, dul, yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor. Böylece 'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

Çalışanlar dikkat! SGK'dan o paraları geri alabilirsiniz

Emekli olmak için prim ödeyen ancak bazı durumlar nedeniyle emekliliğe hak kazanamayanlar, ödedikleri tüm primleri toplu olarak geri alabiliyor. Çalışanlar ve emekli olamayanlar dikkat! Çalışanlar ya da emekli olamayanlar isterlerse fazladan ödenen primlerini geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Prim paralarını alma yollarını takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilir. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor.

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