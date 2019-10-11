EYT son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ne zaman çıkacak, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunacak, EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? EYT raporu son durum gelişmesi var mı? EYT için önerilen üç model nedir? EYT emeklilik konusunda Meclis'e sunulan teklif maddeleri ne, EYT yasasına göre kim ne zaman emekli olacak? 1999 öncesi sigortalı olanlar EYT ile emekli olacak mı? gibi sorular milyonlarca EYT mağduru vatandaşın yanında EYT mağduru olmayıp emeklilik prim gün sayısı, emeklilik yaş suresini ve emeklilik yılını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı.

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