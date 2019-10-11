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  • 11.10.2019 13:47
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 15:41

ve 'dan emekli maaşı alma ve hesaplama nasıl yapılır?

Çalışanların en önemli amaçlarından bir tanesi emekli olabilmektir. -4B- , ve Bağkur emeklisi vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alacaklarını oldukça merak ediyor. Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır.

SGK ve SSK'dan kaç para emekli maaşı alırım?

Yakın zamanda emekli olacak vatandaşlar ne kadar emekli maaşı alabileceklerini merak ediyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler e-Devlet üzerinden emeklilikleri onaylanır onaylanmaz maaş ile ilgili bilgilerini görüntüleyebilecekler. 3 farklı sigorta kapsamında emekli maaş hesaplamaları farklı yollardan yapılıyor. Peki, 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?

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