Altın ülkemizde pek çok kişi tarafından önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Doların piyasalarda güvenirliğini kaybetmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatları sabah saatlerinde yükselişe geçti. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket eden altın fiyatları, düşüş eğilimine girdi. Peki, 11 Ekim gram, yarım, ve çeyrek altın fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?