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  • 08.10.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 09:29

8 Ekim af ve infaz yasası son durum: ne zaman açıklanacak? ?

ne zaman açıklanacak? Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının yer alacağı ikinci yargı paketi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni yasama döneminde Meclisimizden en büyük beklentimizden biri, yargı reformu çerçevesinde hazırlanan kanun tekliflerini sonuçlandırmaktır." dedi. Peki, ? ?

Af yasası ne zaman açıklanacak?

Af yasası konusunda son gelişmeler kader mahkumu ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişme yaşandı. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında yargı reformuna değindi. Başkan Erdoğan'ın yargı reformunda ikinci paletin hazırlandığını duyurmasının ardından af yasasının ne zaman çıkacağı en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, af yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?

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