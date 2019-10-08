Af yasası konusunda son gelişmeler kader mahkumu ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. MHP'nin gündeme getirdiği af yasası konusunda yeni gelişme yaşandı. Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 29. İstişare Toplantısında yargı reformuna değindi. Başkan Erdoğan'ın yargı reformunda ikinci paletin hazırlandığını duyurmasının ardından af yasasının ne zaman çıkacağı en çok aranılanlar arasında yer aldı. Peki, af yasası ne zaman açıklanacak? İkinci yargı paketi ne zaman çıkacak?