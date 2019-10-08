Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili araştırmalar başladı. Ekim ayına girmemiz ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte araç sahipleri kış lastiğinin ne zaman takılacağını merak ediyor. Kış lastiği uygulaması ile ilgili detayları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? 2019 zorunlu kış lastiği takmamanın cezası ne kadar? İşte ayrıntılar...

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

Uygulama, 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.