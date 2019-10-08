EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar EYT konusunda meraklı bekleyişe geçti. EYT ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte 8 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

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