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  • 08.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 08.10.2019 11:47

Bakan Albayrak'tan flaş ! ? 8 Ekim EYT ile ilgili son dakika gelişmeler

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT yasasının çıkıp çıkmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, ? EYT'de son durum nedir? İşte 8 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

Bakan Albayrak'tan EYT açıklaması!

EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar EYT konusunda meraklı bekleyişe geçti. EYT ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? İşte 8 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler...

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