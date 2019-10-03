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  • 04.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 15:30

'liler için 3 ayrı çözüm, 8 ayrı öneri

emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam diyor. Bu bağlamda Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul KURT, bugünkü köşesinde EYT için gündemdeki yöntem ve önerileri sıraladı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor.

EYT'liler için 3 ayrı çözüm, 8 ayrı öneri

Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen EYT'lilerle ilgili çözüm için Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesiyle büyük bir heyecan oluştmuştu. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup, hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde.

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