Ekim ayının gelmesiyle vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı soruların başında Meclis ne zaman açılıyor sorusu yer alıyor. Aynı zamanda Meclis'in gündeminde yer alacak konular da merak konusu oldu. Meclis açıldığında gündeme gelmesi beklenen konular arasında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge gibi pek çok konu yer alıyor. İşte merak edilen detaylar... 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) faaliyetlerini yansıtma görevi, TBMM Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtılacağının da, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile TBMM Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.

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TBMM TV frekans bilgileri

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye - Avrupa 11.958 V 27500 5/6

Eutelsat 7A 7ºE - (10.762) 10.762 V 30000 3/4

Digitürk D-Smart Tivibu Kablo TV Analog Kablo TV

56 103 97 133 S 06

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak.

MECLİS GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

Meclis açıldığında EYT, af, ceza indirimi, kıdem tazminatı ve 3600 ek göstergenin gündeme gelmesi bekleniyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi

Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi

2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Erzurum Havaalanının Adının Erzurum Nafiz Kotan Havaalanı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi

Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Genel Kurmay Başkanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Tamamlayıcı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun TeklifiTürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

TBMM TV ne zaman yayın hayatına başladı?

Protokolün 5. Maddesi kapsamında yasama yılı açılışı, 23 Nisan özel birleşimi, bütçe görüşmeleri, hükümet programı, konuk yabancı devlet adamlarının parlamentodaki konuşmaları gibi özel hallerde, gün ve saate bakılmaksızın, Genel Kurul çalışmaları TRT-3 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır. TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. TBMM Başkanı'nın kabul ve ziyaretleri, TBMM İhtisas komisyonları ile diğer komisyonların toplantıları, siyasi parti grup başkanvekilleri ile diğer milletvekilleri tarafından TBMM'de düzenlenen basın toplantıları, grup yöneticilerinin kabulleri, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın faaliyetleri, TBMM'de düzenlenen konferans, seminer gibi toplantılar, TBMM'ye sunulan tasarı ve teklifler ile kabul edilen kanunlar haberleştirilerek, Genel Kurul çalışmalarının dışındaki uygun zamanlarda yayınlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin TBMM'de gerçekleştirdikleri grup toplantıları, 1'er saat süreyle sınırlı olmak üzere,internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

TBMM TV nedir?

2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 21. Maddesiyle de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) faaliyetlerini yansıtma görevi, TBMM Televizyonu'na verilmekte, faaliyetlerin ne ölçüde yansıtılacağının da, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ile TBMM Başkanlığı arasında yapılan protokol ile belirleneceği hükme bağlanmaktadır.