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  • 30.09.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 30.09.2019 09:09

Uzman isim açıkladı! EYT'de 3 teklif Meclis'te! ? 30 Eylül

EYT yasasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, EYT ile ilgili 20 teklifin olduğunu, 3 yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirdi. Gözler, Meclis'ten gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, ? ? İşte 30 Eylül ...

EYT son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumunun araştırılması talimatının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. EYT bekleyen vatandaşlar, konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Bu nedenle, internet üzerinde 'EYT yasası çıkacak mı' soruları hız kazandı. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini açıkladı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? İşte 30 Eylül EYT ile ilgili son haberler...

EYT YASASI ÇIKACAK MI

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

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