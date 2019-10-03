Kamu bankalarının ardı ardına gelen konut kredisi indirimleri sonrasında özel bankalarda elini taşın altına koymaya başladı. Bu bağlamda

Kredilerdeki faiz oranı indirim rüzgarı, özellikle konut kredilerinde oldukça fazla seviyede yaşandı. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Son dakika gelen faiz indirimi haberine göre ise, bir banka daha faiz oranlarında indirime gitti. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 4 Ekim güncel konut kredisi faiz oranları

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