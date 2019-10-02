Konut kredisi faiz oranları vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda indirimlere deavm ediyor. Bu bağlamda 4 bankadan daha indirim kararı geldi. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapıkredi kredi faiz oranlarını indirdi. Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125 bin TL, ortalama vade süresiyse 8,5 yıl oldu. Konut kredisi başvurusu yapanların yüzde 71'i evliyken, başvuruların yüzde 80'i erkekler tarafından yapılıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları ve tüm detaylar

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