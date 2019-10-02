Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.10.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 09:09

4 dan indirim kararı! Büyük faiz müjdesi! Akbank, , Yapıkredi kredi faiz oranları!

indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı! Akbank, , Yapıkredi kredi faiz oranları! Kamu bankalarının ağustos başında konut kredisi faizlerini düşürmesiyle ipotekli konut satışları, Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 168, temmuza göre yüzde 161,4 yükseldi. Kredi taleplerinde artış yaşanırken faiz indirimlerinin ardından konut ve araç sahibi olmak isteyen güncel kredi faizlerini araştırıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapıkredi kredi faiz oranları... Kredi faizlerinde yaşanan indirimlerin ardından tüketiciler konut kredisine yöneldi. 2018 Ağustos'tan bu yana yüksek faiz oranları nedeniyle düşük seyreden konut kredisi talepleri 3 kat arttı.

Banka faiz oranları indirim müjdesi! 4 bankadan indirim kararı!

Konut kredisi faiz oranları vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda indirimlere deavm ediyor. Bu bağlamda 4 bankadan daha indirim kararı geldi. Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapıkredi kredi faiz oranlarını indirdi. Bankalardan peş peşe gelen faiz indirim açıklamalarıyla birlikte yüz binlerce kişi kredi faiz oranları hakkında araştırmalara başladı. Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125 bin TL, ortalama vade süresiyse 8,5 yıl oldu. Konut kredisi başvurusu yapanların yüzde 71'i evliyken, başvuruların yüzde 80'i erkekler tarafından yapılıyor. İşte Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları ve tüm detaylar

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri4 bankadan faiz indirim kararı! Büyük faiz müjdesi! Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası Yapıkredi kredi faiz oranları!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri