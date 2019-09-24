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  • 24.09.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 09:45

'de son dakika! EYT raporunda neler var? ? 24 Eylül EYT'de son durum

ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. EYT yasasını bekleyen vatandaşlar, yasanın ne zaman çıkacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT'lilerin durumu konusunda görevlendirmişti. EYT raporunun detayları belli oldu. Peki, EYT raporunda neler var? ? İşte 24 Eylül EYT'de son durum...

EYT yasası çıkıyor mu? EYT konusunda yaşanan son gelişmeler, EYT bekleyen vatandaşları heyecanlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı. Peki, EYT raporunda neler var? EYT yasası çıkıyor mu? İşte 24 Eylül EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

EYT RAPORUNDA NELER VAR?

Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacaklarının sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edildi.

Raporda, şöyle denildi:

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