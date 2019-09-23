Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda. Başkan Tayyip Erdoğan'ın talepleri dinlemesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi, emeklilik için yaşa takılanları umutlandırdı. Bu konudaki gelişmeler merakla beklenirken, çeşitli formüller de konuşuluyor. En çok gündeme gelen, Finlandiya ve Almanya modeli... Finlandiya ve Almanya'da emeklilik yaşı 65 ve 67'yi buluyor. Emekliliğine birkaç yıl kalanlara, "Alacağınız maaş her yıl için yüzde 2 eksik olacak. Kabul ederseniz emekli olun" deniliyor. Yani emekliliğine 2 yıl kalan yüzde 4, 3 yıl kalan yüzde 6 daha az maaşa razı oluyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınıyor.
- Ekonomi
- 23.09.2019
- Gazete
Emeklilikte yaşı bekleyene Finlandiya modeli! EYT'de sistem nasıl olacak?
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nda. Başkan Tayyip Erdoğan'ın talepleri dinlemesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi, emeklilik için yaşa takılanları umutlandırdı.
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