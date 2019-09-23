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  • 23.09.2019 14:51
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 15:47

raporu ortaya çıktı! ? ? İşte 23 Eylül EYT ile ilgili son durum

yasası bekleyen vatandaşlar EYT'nin kimleri kapsayacağını araştırırken, konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların durumu için Vedat Bilgin'i görevlendirmesinin ardından Bilgin'e sunulan nun detayları ortaya çıktı. Peki, ? ? EYT raporunda neler var? İşte 23 Eylül EYT ile ilgili son durum...

EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT'liler ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmiş, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanarak Vedat Bilgin'e EYT raporu sunulmuştu. EYT raporunun detayları ortaya çıktı. Peki, EYT kimleri kapsayacak? EYT yasası çıkacak mı? EYT raporunda neler var? İşte 23 Eylül EYT ile ilgili son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor.

EYT RAPORUNDA NELER VAR?

Raporda 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacaklarının sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edildi.

Raporda, şöyle denildi:

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