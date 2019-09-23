Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 23.09.2019 19:22
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 19:22

Teklifler açıklandı! tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka promosyon ücretleri

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın gündeminde özellikle şu sıralar bankaların promosyon teklifleri bulunuyor. Emekli vatandaşlar bu konuda araştırmalarını sürdürürken bankalar tek tek tekliflerini sunmaya başladı. Bu kapsamda araştırılan sorular arasında " tutarı ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri...

Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu?

Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği bankaların emekli promosyon teklifleri belli oluyor. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 100-125 liraya varan ödeme yapıyor. Peki, Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu teklifler...

BANKA BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

Diğer bankaların promosyonlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTeklifler açıklandı! Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka promosyon ücretleri
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri