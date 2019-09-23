Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? Milyonlarca emekli vatandaşın merakla beklediği bankaların emekli promosyon teklifleri belli oluyor. Bazı bankalar yaptığı tekliflerde emekli maaşı için promosyonu 900 liraya kadar çıkarırken bazıları da emekli maaşı olan müşteri getirene 100-125 liraya varan ödeme yapıyor. Peki, Emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu teklifler...

BANKA BANKA PROMOSYON ÜCRETLERİ

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK: 1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

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