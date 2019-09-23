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  • 23.09.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 18:15

23 Eylül sorgulama nasıl yapılır? Hangi illerde evde bakım aylığı yatırıldı?

Her ay belirli tarihler arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı şu sıralar merak konusu oldu. Eylül ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde sorgulama işlemi merakla araştırılıyor. Peki, 23 Eylül nasıl yapılır? Hangi illerde evde bakım aylığı yatırıldı?

23 Eylül'de hangi illerde evde bakım aylığı yatırıldı?

Evde bakım maaşı yaşlı, hasta veya ağır engelli yakınlarının bakımını üstlenen kişilere ödeniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 23 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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