Evde bakım maaşı yaşlı, hasta veya ağır engelli yakınlarının bakımını üstlenen kişilere ödeniyor. Eylül ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde 23 Eylül evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ