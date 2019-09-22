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  • 22.09.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 12:44

E-devlet ile ! ? İşte

Milyonlarca çalışan emeklilik tarihlerini hesaplamayı merak ediyor. Emeklilik için gün sayan SSK, ve Bağkur'lular ise internette araştırmalar yapıyor. Bu bağlamda , lıların özel durumlarına istinaden erken emeklilik fırsatlarından yararlanabilmelerine imkan veriyor. SGK'da bu erken emeklilik fırsatları genellikle "yurtdışı lanması", "askerlik borçlanması" ve "doğum borçlanması" şeklinde veriliyor. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen 'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla anlaşmış bulunuyor. Bu bankalardan kredi kullananlar borcu kapattıkları tarihten itibaren emekliliğe hak kazanıyor. Peki E-devlet ile nasıl yapılır? İşte

Ne zaman emekli olurum? İşte erken emekli olma şartları

Ne zaman emekli olurum? E-devlet 4A-4B-4C emeklilik yaşı hesaplama! İşte erken emekli olma şartları nedir? Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. SSK'da ise başvurular nispeten daha yüksek oldu. Toplam 48 milyar lira borcu olan 1 milyon 361 bin mükelleften 400 bini, 12 milyar liralık borçlarını yapılandırdı. Borcu olan her 10 SSK'lıdan 4'ü, yine yapılandırma başvurusu yaptı. Prim borcu olan Bağ- Kur'lular, emeklilik yaşını doldurmuş olsalar da borçlarını ödeyemiyorlar. Hem kendileri bununla beraber aile fertleri sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. SGK ne zaman emekli olabilirim sorgulamasını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak için birkaç adımı tamamlamak gerekiyor.

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