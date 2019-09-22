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  • 23.09.2019 08:51
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 08:51

En yüksek hangi veriyor? ! ne kadar?

Emekliye ikinci ücreti ne kadar? En yüksek hangi promosyon veriyor? Bankaların milyonlarca emekliye sunduğu promosyon teklifleri, emekli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Emekliler 3 yıl maaşını belirli bir bankadan alacağını belirtip taahüt vererek bankalardan anlaşmada belirlenen oranda promosyon alabiliyor. Aynı zamanda bankaların emeklilere sunduğu avantajlardan da faydalanabiliyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri açıklandı. Peki, en yüksek hangi banka promosyon veriyor? İşte teklifler... Yaklaşık 12 milyondan fazla emekli 1 Mart 2017 itibarıyla maaşlarına ek olarak promosyon almaya başlamıştı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor.

Emekliye ikinci promosyon müjdesi!

Milyonlarca SSK, SGK ve Bağkur emeklisi promosyon tutarlarını merak ediyor. Maaşlarını bankalardan alan emekliler kendilerine sunulacak olan promosyon miktarlarını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en yüksek promosyon veren bankalara yönelmek isteyecekler. Emekli bir vatandaş 3 yıl maaşını bir bankadan alacağını taahüt ederek o bankadan promosyon alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankalar tarafından milyonlarca kişiye sunulan promosyon teklifleri... İlk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Bunun için emeklilerin bankalara gidip promosyon sözleşmesi imzalaması yeterli oldu.

Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli maaşı alanlara da uygulanması ve emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl süreyle almaları şartıyla, bir kereye mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır.

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HaberlerEkonomi HaberleriEn yüksek hangi banka promosyon veriyor? Promosyon zammı! Emekliye ikinci promosyon ücreti ne kadar?
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