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Emeklilikte yüksek maaş nasıl alınır? ve Bağ-Kur emeklilerine 1261 gün formülü!

Her çalışanın hayali emeklilik. Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! Bunu sağlamak için 1261 gün formülü bulunuyor. Çalışırken formüle uyan, emeklilikte kazanıyor. Peki 1261 formülünden nasıl yararlanılır? Çalışırken nelere dikkat edilmeli? İşte yüksek emekli maaşı almanın formülü...

1261 gün kazandırır
Her çalışanın hayali emeklilik. İş hayatında yer alan herkes ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat şimdi size 1261 gün formülünden bahsedeceğim.

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