Her çalışanın hayali emeklilik. İş hayatında yer alan herkes ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak ediyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat şimdi size 1261 gün formülünden bahsedeceğim.