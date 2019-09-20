Bilindiği üzere,alt işveren işçilerin kamuda istihdamına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal maddesiyle ,27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırmasında dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idareler şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25 inci maddesinde de"Geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeler kapsamına giren hususlara ilişkin usul ve esaslar ile bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri giderecek idareler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir"hükmü yer almaktadır.