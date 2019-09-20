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  • 20.09.2019 11:05
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:07

duyurdu: İlk kez hayata geçirdik

, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türk bilim insanları kurultayında önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "İlk defa sanayi doktora programını aldık. Mezunlarımızın aktif ı için teşvikler verilecek" dedi.

Bakan duyurdu: İlk kez hayata geçirdik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları;

50 BİN ÖĞRENCİMİZE EĞİTİM VERECEĞİZ
Teknoloji atölyemizde 50 bin öğrencimize eğitim vereceğiz. Ülkemizi üstün nitelikli yerli yabancı araştırmacılar için cazibe merkezi haline getireceğiz. Uluslararası lider araştırmacıları başlattık. Beklediğimizin ötesinde bir ilgi ile karşılaştık.

Ülkemize gelecek bu araştırmacılar 'lerde önemli roller üstlenecek. Uluslararası lider araştırmacıları programına önümüzdeki dönem de devam edeceğiz.

İLK DEFA SANAYİ DOKTORA PROGRAMINI ALDIK
Sizleri de doktora öğrencileri yetiştirmeye davet ediyoruz. Yurt içinde çalışan ya da yurt dışına gönderilen araştırmacıların yetkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

İlk defa sanayi doktora programını aldık. Mezunlarımızın aktif ı için teşvikler verilecek. 33 üniversitenin 77 projesi desteklenmeye hak kazandı. 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgileriniz bizim için hazine.

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