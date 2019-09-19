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  • 19.09.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 08:49

19 Eylül 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı, taşeron, nafaka, af yasasında son durum!

TBMM 1 Ekim'de mesaiye başlayacak. Milyonlarca vatandaş taşeron, nafaka, kıdem tazminatı, af ve 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. TBMM'nin açılmasıyla gündem yoğun olacak.Gözler gelecek müjdeli haberlere çevrildi. Peki, 19 Eylül 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı, taşeron, nafaka, af yasasında son durum nedir?

Af yasası çıkacak mı?

19 Eylül 3600 ek gösterge, kıdem tazminatı, taşeron, nafaka ve af yasasında son gelişmeler neler? Milyonlarca vatandaş bu sorulara yanıt aramaya başladı. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşına yansıyacak olan 3600 ek göstergenin yanı sıra af bekleyen kader mahkumları af yasası ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 19 Eylül nafaka, 3600 ek gösterge, taşeron, kıdem tazminatı, af yasası son durum nedir? İşte 1 Ekim TBMM takvimi...

AF YASASINDA SON DURUM

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.

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