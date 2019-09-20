Ardı ardına yapılan faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu anlamda ev satışlarında da patlama meydana geldi. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarda kredi faizlerini indirmeye başladı. Bu gelişme genel olarak ekonomi çevresi geçen yıl yüzde 30'lara varan faizlerin şu günlerde yüzde 16'lara düşmesinin çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, TEB, Akbank, Halkbank

kredi faiz oranlarında bir kez daha güncellemeye gitti. Kredi güncel detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Son olarak TEB, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ