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  • 20.09.2019 11:26
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 11:26

indirimi yapıldı! ya akın ettiler! İşte , , Garanti, , , kredi faiz oranları

indirimleri bir bir geldi! ya akın ettiler! İşte , , Garanti, , , kredi faiz oranları. Cumhuriyet 'nın politika faizini temmuzda 425, bu ay da 325 baz puan indirmesi tüketicilerin kredi taleplerini canlandırdı. Bankacılar canlanmanın ticari krediye de yansımasını bekliyor. Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü. Bankanın bu iki güçlü faiz indirimi hamlesinden sonra ilk yansıma kamu bankalarının yaptığı faiz indirimlerinde görüldü. Kamu bankalarının ihtiyaç, konut ve ticari kredilerde yaptığı faiz indirimlerini özel bankalar da izlediler. Bu faiz indirimlerinin bireysel ve ticari kredi kullananların taleplerine etkisi ise yavaş yavaş görülmeye başlandı.

Faiz indirimleri art arda geldi! Duyan bankaya koştu!

Ardı ardına yapılan faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu anlamda ev satışlarında da patlama meydana geldi. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarda kredi faizlerini indirmeye başladı. Bu gelişme genel olarak ekonomi çevresi geçen yıl yüzde 30'lara varan faizlerin şu günlerde yüzde 16'lara düşmesinin çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti, TEB, Akbank, Halkbank
kredi faiz oranlarında bir kez daha güncellemeye gitti. Kredi güncel detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Son olarak TEB, başlattığı kredi kampanyası ile konut kredisi kampanyasında bir kez daha indirime giderek faiz oranını yüzde 1,15'e düşürdü. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

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HaberlerEkonomi HaberleriFaiz indirimi yapıldı! Bankaya akın ettiler! İşte Ziraat, Vakıfbank, Garanti, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranları
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