Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi? ING Bank, Yapıkredi, Denizbank, Albaraka, Finansbank kredi faiz oranları!
Konut kredisi faiz oranları inmeye devam ediyor vatandaşların yüzü gülüyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası bankalar aksiyona geçmişti. Repo faizinin düşmesi ile kredi faizlerini revize eden bankalar büyük indirimler yapmayı sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Özel bankalar da, kamu bankaları ile rekabet edebilmek için hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gidiyor. Kredi faiz indirimleri vatandaşın yüzünü güldürürken, konut satışlarında da büyük hareketlilik yaşanıyor. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 2 toplantı da 750 baz puan indirime gitmesiyle yüzde 1'in altına kadar geriledi. Peki, Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi? ING Bank, Yapıkredi, Denizbank, Albaraka, Finansbank kredi faiz oranları nedir?
Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları hızla düşüyor. Merkez Bankası'nın Murat Uysal başkanlığında gerçekleşen iki PPK toplantısında 750 baz puan faiz indirime gidildi. Kararlar piyasalarca olumlu karşılanırken, kamu bankalarının önclüğünde faiz indirim adımları gelmeye başladı. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faiz oranları yüzde 1'in altına kadar çekildi. İhtiyaç kredisi ve taşıt kredisi faiz oranları da sert şekilde gerilemeye devam ediyor. Vatandaşlar yüksek faizle çektikleri kredileri yapılandırmak istiyor. Peki, bu mümkün mü? İşte bankaların güncel faiz oranları ve yapılandırma koşulları ile ilgili bilgiler...
YÜKSEK FAİZLİ KONUT KREDİLERİ YAPILANDIRILABİLİR Mİ?
Konut kredisi çeken vatandaşlar, bankaların sunduğu anlaşmalara göre faizler düştüğünde yapılandırmaya gidebiliyor. Bu hak sınırlı sayıda tanınırken, her durumda kullanılamıyor. Kredi faizlerinin sert şekilde düştüğü dönemde binlerce kişi tarafından merak edilen yapılandırma hakkı ile ilgili genel çerçeve şöyle:
Bu ibare sonrası daha önce konut kredisi çekenlerin yapılandırma hakkı kalmadı. Ancak faiz indirimlerinde, tüm krediler için ifadesi yer alırsa yapılandırma hakkı veriliyor. Vatandaşların bankalarına giderek yeni koşulları konuşmasında fayda var. Kurallar, BDDK kuralları kapsamında bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.
İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA HAKKI VAR MI?
İhtiyaç kredileri dünya genelinde en çok kullanılan kredi çeşidi olarak biliniyor. Tüketici kredisi olarak da adlandırılan kredilerde genelde yapılandırma hakkı bulunmuyor. Ancak bazı bankalar belli prosedürler çerçevesinde müşterilerine kolaylık sağlayabiliyor.