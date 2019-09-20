Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi? ING Bank, Yapıkredi, Denizbank, Albaraka, Finansbank kredi faiz oranları!

Konut kredisi faiz oranları inmeye devam ediyor vatandaşların yüzü gülüyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın 325 baz puanlık faiz indirim kararı sonrası bankalar aksiyona geçmişti. Repo faizinin düşmesi ile kredi faizlerini revize eden bankalar büyük indirimler yapmayı sürdürüyor. Özellikle kamu bankaları konut kredisi ve ihtiyaç kredisinde faiz oranlarını sert şekilde geriletti. Özel bankalar da, kamu bankaları ile rekabet edebilmek için hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gidiyor. Kredi faiz indirimleri vatandaşın yüzünü güldürürken, konut satışlarında da büyük hareketlilik yaşanıyor. Yüzde 2'leri aşan konut kredisi faizleri Merkez Bankası'nın 2 toplantı da 750 baz puan indirime gitmesiyle yüzde 1'in altına kadar geriledi. Peki, Konut kredisi faizleri yapılandırılabilir mi? ING Bank, Yapıkredi, Denizbank, Albaraka, Finansbank kredi faiz oranları nedir?

20.09.2019 11:16 - Son Güncelleme: 20.09.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





