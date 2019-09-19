Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü? Konut kredisi en uygun faiz oranları hangi bankada? Bu bağlamda kamu bankaları öncülüğünde başlayıp İş Bankası ile devam eden kredi faizlerini indirme hamlesine Akbank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) eklendi. Akbank konut kredisi faizini yüzde 1.17'ye, TEB ise yüzde 1.15'e çekti. Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Müşterilerimizin hayallerindeki eve kira öder gibi taksitlerle kavuşmalarının önünü açtık" dedi. TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ise kredide üst limitin den bulunmadığını söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimi ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş sektörü canlandırdı. Kredili konut satışı yüzde 168 oranında artarken, 7 aylık düşüş ise sona erdi.