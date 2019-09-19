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  • 20.09.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:23

7 dan kredi oranları indirim kararı! Faiz müjdesi geldi! Kredi faiz oranları , ne oldu?

Ev ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa lardan peş peşe indirim müjdesi geliyor. 'nın faiz indirimi kararı almasının ardından bankalar indirime gittiklerini açıkladı. Son olarak Vakıfbank, , Akbank, TEB ve 'nda ardı ardına müjdeler verilmişti. İşte Vakıfbank, Halkbank, Akbank, TEB, Ziraat Bankası taşıt, , kredi faiz oranlarında son durum... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir.

Faiz müjdesi! 7 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı!

Faiz müjdesi geldi! Vatandaşın yüzü güldü ev ve satışları patladı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye indirmişti. Faizlerdeki bu düşüş bankaları harekete geçirdi. Bu bağlamda kamu ve özel bankalar bir bir faiz indirdi. Bu bankalara 7 banka daha katıldı. Bu bağlamda Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank Garanti ve Halkbank vatandaşlara kredi faizleriyle ilgili müjdeyi verdi. Bu nedenle kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarını araştırıyor.
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Peki, konut, taşıt ve ihtiyaç banka faizleri ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...

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