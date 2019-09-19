Faiz müjdesi geldi! Vatandaşın yüzü güldü ev ve satışları patladı. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19.75'ten 325 baz puanlık düşüşle 16.50'ye indirmişti. Faizlerdeki bu düşüş bankaları harekete geçirdi. Bu bağlamda kamu ve özel bankalar bir bir faiz indirdi. Bu bankalara 7 banka daha katıldı. Bu bağlamda Ziraat Bankası, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Akbank Garanti ve Halkbank vatandaşlara kredi faizleriyle ilgili müjdeyi verdi. Bu nedenle kredi çekme düşüncesi olan on binlerce vatandaş kredi faiz oranlarını araştırıyor.

Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Peki, konut, taşıt ve ihtiyaç banka faizleri ne kadar? İşte bankaların güncel kredi faiz oranları...