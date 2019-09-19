EYT son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan milyonların beklediği EYT talimatını geçtiğimiz günlerde vermişti. EYT konusunda çok konuşulacak o rapor ise açıklandı. Emekli olacağı yaştan 5 yıl 8 yıl 13, 15 yıl daha geç emekli olmak başlı başına mağdur olmaktır. 08/09/1999 tarihinde yapılan değişikliklerin geçmişe dönük olarak uygulaması vatandaşların vicdanında yara açmıştır. Yasayı çıkartan dönemin koalisyon hükümeti barajın altında kalmıştır. Finlandiya'da emekliliğine birkaç yıl kalanlara, "Alacağınız maaş her yıl için yüzde 2 eksik olacak. Peki EYT nedir, ne demek emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor? EYT'den kimler yararlanacak?